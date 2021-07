Feu vert sous conditions pour le réaménagement de la Toison d'Or

D'ici quelques années, l'avenue de la Toison d'Or et le boulevard de Waterloo vont changer d'allure. La Région bruxelloise entend redonner à cette artère dédiée au commerce de luxe son lustre d'antan. Le projet développé à l'initiative de Pascal Smet (one.brussels) sous l'ancienne législature prévoit de réduire drastiquement l'emprise de la voiture sur ce tronçon compris entre le rond-point Louise et la Porte de Namur. L'espace ainsi dégagé doit permettre de créer des pistes cyclables des deux côtés de l'axe et d'aménager un large parvis entre la place Louise et la trémie du tunnel, au pied de l’église du Couvent des Pères Carmes.