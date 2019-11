Finance.brussels au pied du mur de la gouvernance

Le communiqué de presse est laconique: " Le conseil d’administration de finance.brussels a pris acte de la fin du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Jean-Luc Vanraes, deputy-CEO , qui arrive à son terme le 25 novembre 2019. En attente d’une décision du gouvernement définissant les contours d’une procédure de sélection pour pourvoir à ce poste, un CDD de trois mois a été proposé à Monsieur Vanraes pour assurer la gestion journalière de l’institution, aux côtés de Pierre Hermant, CEO. Durant ces trois mois, la rémunération perçue par le directeur général adjoint respectera les plafonds fixés par l’ordonnance de 2017 relative au plafonnement et à la transparence de la rémunération des mandataires publics bruxellois. "

Laconique, mais important. En effet, il s’agit là, en coulisse, de l’un des premiers cas d’école en matière de gouvernance pour le nouvel exécutif bruxellois, alliant PS, Ecolo, DéFI, et, côté flamand, Groen, Open Vld et sp.a. Et de marquer le coup.