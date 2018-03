Fondation Kanal: le lauréat est connu

C’est ce jeudi que doit être officiellement désignée l’équipe lauréate du concours d’architecture le plus médiatisé – et financé – sur la place bruxelloise: celui lancé il y a plus d’un an déjà par la Société d’Aménagement Urbain (SAU), maître d’ouvrage du projet, sur le Pôle culturel Citroën, rebaptisé depuis "Fondation Kanal-Centre Pompidou Brussels ".