Francken attaque Close et le PS sur la gestion des migrants

Le parc, situé à côté de la Gare du Nord et de l'Office des étrangers, sert de point de ralliement à plusieurs centaines de migrants qui peuvent y recevoir des soins et de la nourriture, et entrer en contact avec une plateforme citoyenne qui essaie de leur fournir un hébergement.

"Le bourgmestre Close, le PS ne veulent pas intervenir. Il y a maintenant plus d'un an que la police locale n'y a plus mené d'action, à l'exception d'une la semaine passé", a affirmé Francken. Or, la situation au parc Maximilien incombe aux autorités locales et non à la police fédérale qui ne peut intervenir que dans la Gare du Nord par le biais de la police des chemins de fer, a ajouté le secrétaire d'Etat qui dénonce un "agenda politique" dans le chef de Close et du PS.