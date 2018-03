Freddy Thielemans ne reviendra pas à Brussels Expo

"C’est horrible,témoigne aujourd’hui Philippe Close, président de l’ASBL qui gère le palais des expositions du Heysel. Freddy ne reviendra pas. Cela fait un an et demi qu’il est entre le coma et un état semi-végétatif. Il a bénéficié d’une mesure qui s’applique à tous les employés de Brussels Expo depuis 2012. À savoir le revenu garanti, payé par Brussels Expo. Je refuse qu’il soit traité de manière différente des autres employés. Mais j’ai annoncé à sa femme que j’y mettais fin. À partir du mois de septembre, il ne sera plus rémunéré par Brussels Expo. C’est ce que je proposerai au prochain Conseil d’administration. Sa rémunération était de 2.800 euros, il représentait Brussels Expo à l’international." Freddy Thielemans a le titre de président honoraire.