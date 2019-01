"Fusionner les zones bruxelloises de police est sans valeur ajoutée"

Les incidents observés à Molenbeek pendant les fêtes de fin d'année ont-ils inspiré le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Pieter De Crem? Dans la foulée, il avait plaidé pour une fusion des six zones bruxelloises de police. Un rapport de l'UGent, rédigé à la demande de son prédécesseur Jan jambon et relayé dans "De Tijd", détricote ce scénario.

On y lit que la fusion des zones de police locale de Bruxelles en une seule zone plus large n'apporterait aucune valeur ajoutée. Pire, cela pourrait s'avérer être un pas en arrière.

Les chercheurs ont sondé tant les chefs de corps que les bourgmestres et magistrats concernés, de même que les administrations bruxelloises et des directeurs de police. Aucun des acteurs interrogés ne perçoit une valeur ajoutée dans une fusion des zones de police, bien au contraire.

Les points négatifs?

Les six chefs de corps jugent par exemple qu'une telle zone unifiée serait "impraticable" . Il risquerait d'y avoir selon eux des conséquences sur le temps de réaction des forces de l'ordre et de facto une remise en pratique des 19 forces de police municipale au sein d'une grande zone.

Et que dire de l'effectif? Pour l'heure les six zones disposent du personnel nécessaire. Les petites zones comme (Montgomery) compte 460 policiers opérationnels et 81 personnes administratives. Les plus grandes zones comme (Bruxelles Capitale-Ixelles) comptent pas moins de 2.230 policiers et 390 à l'administration. Selon les plans théoriques, le rapport évoque un manque de 500 agents mais il insiste qu'en pratique chaque zone dispose des équipes ad hoc.