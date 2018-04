Ghelamco commande une seconde opinion sur le dossier du stade national

On pensait l'idée de construire un nouveau stade national sur le parking C du Heysel totalement jetée aux oubliettes... mais il n'en est rien. En tout cas pas pour le PDG de Ghelamco, Paul Gheysens.

Le PDG de Ghelamco, Paul Gheysens, ne lâche pas ses plans de stade sur le parking C du Heysel à Bruxelles. À la fin du mois de janvier, la Flandre avait pourtant adressé un avis négatif et définitif sur le projet de stade de football avec un complexe commercial. La ministre flamande de l’Environnement Joke Schauvliege (CD&V) a refusé un permis de construire et d’environnement. Schauvliege a estimé que le projet était en conflit avec les normes de construction et que, dans le domaine de la mobilité, les garanties étaient insuffisantes notamment pour le ring de Bruxelles.