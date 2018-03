Ghelamco en recours contre le refus de permis du stade national, Bruxelles embarrassée

Le projet de stade national projeté sur le parking C est quasi-mort. Reste le contrat signé entre le promoteur et la Ville de Bruxelles. Cette dernière va tenter de sortir de l’ornière avec la Région bruxelloise.

On a parlé stade national jeudi lors de la réunion hebdomadaire du collège de la Ville de Bruxelles. Et on s’est mis d’accord pour écrire officiellement à la Région de Bruxelles-Capitale afin que cette dernière prenne clairement position:

Faut-il continuer avec Ghelamco ou mettre fin au cirque et sortir de l’emphythéose signée par la Ville pour la construction d’un stade sur le parking C?

Prévisible, cette démarche n’arrange pas du tout la Ville de Bruxelles puisqu’elle a pour conséquence de geler toute remise en cause éventuelle du bail emphytéotique. Propriétaire du terrain, l’autorité communale dispose d’une étude juridique sur les différents scénarios envisageables. Tous conduisent à une impasse et à des années de litige.

D’après cet avis, les chances de Ghelamco d’obtenir gain de cause dans le cadre d’un recours administratif sont extrêmement faibles. Pour cause, l’administration flamande avait relevé des violations tels des prescrits urbanistiques régionaux qu’il est très difficile d’imaginer qu’elle revienne sur sa décision. En outre, une modification du projet destiné à le faire correspondre à la réglementation flamande risquerait d’entraîner une violation du droit en matière de mise en concurrence.

Ghelamco avait remporté l’appel d’offres sur la base du respect de critères précis, un nouveau projet ne remplirait plus les conditions initiales du marché. Le fait que Ghelamco n’a pas de permis et que l’Euro2020 ne passera pas par Bruxelles renforce encore la position de la Ville.

Impliquer la Région qui tarde à se prononcer

Les besoins en infrastructure et de l’Union belge et du Sporting d’Anderlecht demeurent, argumente-t-il. Sera-t-il suivi par le reste du gouvernement? Rien n’est moins sûr. La majorité à la Ville (PS, MR, Open Vld) n’arrête pas d’être questionnée par son opposition DéFI et cdH. Ces deux partis sont membres du gouvernement bruxellois avec le PS et se sont toujours montrés extrêmement critiques sur le montage du dossier, piloté au départ par Alain Courtois, échevin MR à la Ville de Bruxelles.