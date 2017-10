Ghelamco prêt à investir 40 millions dans la mobilité autour de son stade

Alors que le temps presse face aux exigences de l'UEFA, le promoteur immobilier porteur du projet de stade national tente de contenter ses détracteurs en proposant d'investir dans l'infrastructure multimodale et la gestion de la mobilité aux alentours du Parking C du Heysel. La nouvelle mouture du projet propose également un nombre de place modulable pour répondre aux critiques d'Anderlecht et tenter de ramener le club dans son giron.