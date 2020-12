Go! pour le futur pôle d'Art moderne et contemporain

«KANAL dispose désormais de toutes les autorisations nécessaires pour enfin doter Bruxelles d’un musée du XXIe siècle dédicacé, dans un esprit résolument multidisciplinaire, à l’art moderne et à la création contemporaine ainsi qu’aux riches collections d’architecture et d’urbanisme de la Fondation CIVA. C’est une étape importante pour poursuivre la transformation de cet ancien garage en un lieu d’art, de culture et d’échanges, qui va permettre de renforcer l’attractivité culturelle de la capitale » déclare Yves Goldstein pour la Fondation Kanal.

Chantier hybride et de taille

Les travaux comprennent la restauration et la réaffectation des éléments patrimoniaux les plus importants du site.

Il s'agit de l’espace emblématique de l’ancien showroom et celui des ateliers. Il est aussi question de la construction de trois nouvelles émergences: une pour le Musée d’Art moderne et contemporain, une pour le CIVA, et une pour les activités communes, comprenant un ensemble mixte de fonctions qui sera construit en lieu et place de l’ancien bâtiment des bureaux démoli préalablement. Ce dernier sera dénommé le Rassembleur.