Good Move pour le Pentagone à Bruxelles

"Avec Good Move BXL, la Ville veut offrir aux Bruxellois des endroits où les voitures cèdent leur place à des espaces animés et vivants", annonce Bart Dhondt, échevin de la Mobilité. Pour ce qui est des objectifs, Good Move BXL suit les pas de son grand frère régional avec une volonté de réduire le trafic automobile, d'améliorer les transports en commun et de favoriser l'utilisation des modes de transport doux . Le premier quartier à bénéficier de ce plan est celui du Pentagone, dans le centre-ville.

Co-construction et qualité de vie

Le projet débutera dans les prochains jours par un "diagnostic" où riverains, experts ou encore entreprises seront invités à donner leur avis sur plusieurs thèmes tels que l'insécurité routière, le trafic de transit, etc. "La Ville veut que les citoyens s'investissent activement dans la conception de l'espace public", explique l'échevin de la Participation citoyenne, Arnaud Pinxteren. Pour donner votre avis, vous pouvez vous rendre sur le site www.fairebruxelles.be/goodmove .

En juin, l'enquête sera clôturée et la mise en oeuvre des mesures élaborées se fera à partir de février 2021. "Pour ce qui est des autres quartiers, nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur les différentes dates de lancement", explique Bart Dhondt. Le budget total (phases de communication et de participation et aménagement de l'espace public) avoisine le million d'euros pour le quartier du Pentagone. "Ce premier quartier apaisé de Bruxelles-Ville est un avant-goût de l'évolution de Bruxelles pour ses habitants dans les années à venir", se félicite de son côté la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt.