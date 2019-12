Grégor Chapelle songe à quitter Actiris pour Wallonie-Bruxelles Enseignement

"Le choix de postuler n’a pas été simple. J’adore mon travail chez Actiris. Je suis tellement fier de notre contribution et de notre impact", déclare notamment le patron de l'office bruxellois de l'emploi. Mais selon lui, le défi de l'emploi se remporte aussi en amont, à l'école. "Notre collectivité a besoin d’une école plus équitable et plus efficace, plus démocratique et plus performante, une école qui apprenne mieux à nos enfants et à nos jeunes la coopération et l’infini pouvoir initiative d’action collective, la superdiversité linguistique et la solidarité avec les générations futures."