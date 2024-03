Grève spontanée à Brussels Airport: impact limité sur les vols

Selon les syndicats, la direction de Skytanking a décidé unilatéralement de transférer les travailleurs vers une autre commission paritaire. "Cela aura un impact négatif sur les salaires et les conditions de travail", déclare Dalila Maïzi, du syndicat chrétien ACV construction - industrie et énergie. "Les travailleurs gagneront beaucoup moins, non seulement en termes de salaires, mais aussi en termes de pensions, par exemple".