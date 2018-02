Guy Vanhengel continue de croire au projet de stade national

Guy Vanhengel, ministre bruxellois des Finances et patron de l’Open VLD à Bruxelles a accordé un long entretien à L’Echo dans sa pièce favorite de son domicile everois. Sans tabou, il commente l’actualité politique du moment et livre ses impressions dans le dossier du stade national. Pour lui, et malgré l’échec de la demande de permis d’urbanisme introduite par Ghelamco, le parking C demeure le meilleur endroit possible pour construire un nouveau stade. "Il va falloir voir quelle infrastructure est acceptable en vertu des règles urbanistiques flamandes", explique-t-il.