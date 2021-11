Il faut rendre les réseaux de chaleur obligatoires, plaide-t-on au cdH

Le député Christophe De Beukelaer, en mission à la COP26 de Glasgow pour le cdH, reproche aux gouvernements bruxellois et wallon un manque d'ambition en matière de chauffage collectif.

Pour réduire les émissions des bâtiments - et au passage la facture énergétique des ménages - les gouvernements bruxellois et wallon misent sur l’isolation mais délaissent les réseaux de chaleur, déplore le député cdH Christophe De Beukelaer, envoyé par son parti à la COP26.

"Je ne suis pas pour l'écologie de la contrainte, mais ici les inconvénients sont si petits et les gains si élevés qu'on doit être entreprenants."

Alors que le chauffage représente près d’un cinquième des émissions directes de la Belgique, les Régions doivent selon lui légiférer pour imposer un réseau de chaleur pour tous les nouveaux quartiers. Il plaide aussi pour "étudier l'opportunité" de rendre les réseaux de chaleur obligatoires pour les autres bâtiments, quand la rentabilité du dispositif est établie . "Je ne suis pas pour l'écologie de la contrainte, mais ici les inconvénients sont si petits et les gains si élevés qu'on doit être entreprenants", expose-t-il à l'issue de rencontres de travail sur le sujet dans le centre de conférence de Glasgow.

Les réseaux de chaleur permettent d'alimenter en chauffage et eau chaude des quartiers au départ de chaleur qui peut par exemple être puisée dans le sol, les égouts, ou encore des datacenters. Il en existe notamment sur les sites universitaires bruxellois et dans des quartiers durables à Laeken et Forest.