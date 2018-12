Inauguration d'un obélisque des droits de l'homme à Tour & Taxis

Avant de laisser tomber le drap blanc et de révéler l'oeuvre, divers représentants d'associations ont lu et commenté des articles de cette déclaration. Hafida Bachir, secrétaire politique de Vie Féminine, a ainsi choisi l'article 2 qui fait référence à l'égalité devant les droits et libertés proclamées sans distinction aucune: "70 ans après la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et presque 40 ans après la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, nous devons faire l'amer constat qu'il subsiste des inégalités flagrantes qui empêchent les femmes d'accéder à leurs droits les plus fondamentaux".