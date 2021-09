Inge Neven (Cocom): "J'espère que nous avons planté les graines d'un meilleur accès aux soins à Bruxelles"

La campagne de vaccination bruxelloise est sous le feu des projecteurs. N'en fait-elle pas suffisamment? S'est-elle mise à sillonner le terrain trop tardivement? L'Echo a interrogé celle qui est à la barre: Inge Neven.

Dénicher un créneau horaire (libre) dans l'agenda d'Inge Neven n'est pas chose aisée. Les heures auxquelles la responsable du Service de l'inspection de l'hygiène de la Commission communautaire commune (Cocom) répond constitue un indicateur de son taux d'occupation. Une proposition lancée à 23h34 et confirmée à 6h50 le lendemain. C'est que derrière ce titre aussi sibyllin que l'institution qui l'abrite se cache la fonction de "Madame Covid-19 et vaccination" bruxelloise. Déjà plus clair.

52% De la population bruxelloise À Bruxelles, 52% de la population totale présente un schéma vaccinal complet, contre une moyenne belge de 73%. Plus l'âge chute, plus le taux de couverture dégringole dans la capitale, où seulement 26% des 12-17 ans affichent une vaccination complète, un taux à mettre en regard de la moyenne belge de 67%.

Mais qu'importe. Elle nous a dégagé une heure, à disputer un brin avec ceux qui précèdent et ceux qui suivent. Alors on rentre dans le vif du sujet. Si la situation épidémiologique se stabilise dans la capitale, c'est à un niveau relativement élevé, alors que les températures chutent et que classes, auditoires et lieux de travail se remplissent à nouveau. "Nous ne sommes pas dans une position confortable; le risque reste important, avec un taux de positivité élevé et des hôpitaux qui ne disposent plus de la même capacité qu'il y a un an."

"Voilà qui constitue notre grand défi: toucher les personnes à risque, ainsi que les plus jeunes." Inge Neven Responsable de la vaccination au sein de la Cocom

Bien sûr, la vaccination est passée par là; 52% de la population bruxelloise affiche un schéma vaccinal complet. Loin de faire le poids. "Environ 20% des personnes à risques ne sont pas protégées. Voilà qui constitue notre grand défi: toucher ce public-là, ainsi que les plus jeunes."

"Cela va être difficile"

L'hiver 2021 se montrera-t-il plus clément que celui du cru 2020? "Difficile à dire. C'est la raison pour laquelle le covid safe ticket va être introduit. Afin de garder tous les secteurs ouverts. Si tout le monde joue le jeu, cela devrait être faisable."

65% De la population, en première dose Tel est l'objectif des autorités bruxelloises: arriver, d'ici à la fin octobre, à un taux de vaccination, en première dose, de 65% de sa population générale. Avec un score de 55% actuellement, cela paraît de plus en plus inatteignable.

Faisable, par contre, l'objectif d'arriver à un taux de vaccination, en première dose, de 65% de la population d'ici à la fin octobre, le paraît de moins en moins. Pour l'heure, Bruxelles en est à 55%. "Cela va être difficile", concède Inge Neven. Loin de l'objectif de 16.000 premières injections hebdomadaires, Bruxelles tourne, et stagne, à quelque 10.000. "Même si c'est trop faible, cela nous permet de grignoter un point de pourcentage par semaine et de protéger autant de personnes contre les formes graves de la maladie. On continue et on y arrivera, même si cela prendra un peu plus de temps."

Lire aussi À Bruxelles, le chemin de croix de la vaccination

S'il se trouve peu de monde pour douter de l'implication des équipes de la Cocom, se pose tout de même cette question. Cette approche de terrain n'aurait-elle pas dû être entamée plus tôt? Être déroulée dès le début de l'été, plutôt qu'à l'approche de la rentrée? "Nous menons des actions décentralisées depuis la fin avril, rétorque Inge Neven. Via la vaccination à domicile. En mai, nous avons installé des antennes locales et en juillet, lancé des vacci-bus."

Un démarrage tardif?

Elle marque une pause. Plus tôt? "Peut-être." Mais sans doute est-ce facile à dire. "C'est aussi une question de ressources." Humaines, pas financières. "Le budget, ça va; c'est trouver des gens qui n'est pas évident." Des bras, donc. "Plus tôt, beaucoup de personnes étaient encore occupées dans les centres de vaccination." Il y a eu l'été, aussi, qui a fait baisser les effectifs. Les gens voulaient souffler un peu, de quoi amputer leur disponibilité. De l'autre côté de la seringue également, c'était la pause estivale. "Certaines tournées de bus durant l'été ont rencontré peu de succès, faute de gens à vacciner."

"Il a fallu du temps pour se rendre compte de l'étendue de la désinformation. Cela, je ne pense pas que nous aurions pu l'anticiper." Inge Neven

Mais c'est vrai. Sans doute l'ampleur de la tâche n'a-t-elle pas été correctement appréhendée dès le départ. "Il a fallu du temps pour se rendre compte de l'étendue de la désinformation. Cela, je ne pense pas que nous aurions pu l'anticiper. L'avantage dont a bénéficié le discours antivax, c'est la constance. Il n'a pas dû rectifier le tir à de multiples reprises." Contrairement à la communication autour de la campagne, contrainte de s'adapter sans cesse à l'évolution des connaissances autour des vaccins – et notamment à la saga AstraZeneca. Ajoutez à cela la méfiance grandissante de la population envers toute communication "institutionnelle".

"Au risque d'enfoncer une porte ouverte, il faudra veiller à simplifier la gouvernance. Pour toute crise, réduire les intervenants et les comités de décision. Avec tous les organes existants, il n'est pas toujours clair de qui décide quoi. De quoi ralentir le processus décisionnel. Et impliquer de nombreuses heures de travail sans valeur ajoutée." Inge Neven

Nouvelle pause pensive. Plus tôt? "Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a toujours des choses à améliorer." À refaire, que changerait la Cocom? Et, surtout, que lui reste-t-il en poche comme cartes à abattre afin de faire avancer la campagne? "Au risque d'enfoncer une porte ouverte, il faudra veiller à simplifier la gouvernance. Pour toute crise, réduire les intervenants et les comités de décision; il n'est pas toujours clair de qui décide quoi. De quoi ralentir le processus décisionnel. Et impliquer de nombreuses heures de travail sans valeur ajoutée."

Et la relation avec le monde politique? "Les échanges sont réguliers. Avec le cabinet d'Alain Maron, on se parle quasiment trois fois par jour." Mais c'est peine perdue de tenter d'attirer Inge Neven sur le terrain, parfois glissant, de la politique. Elle ne s'y aventurera guère.

Du local!

Place au futur alors. Quelles forces la Cocom peut-elle encore jeter dans la bataille? "Nous allons intensifier notre collaboration avec le secteur associatif, comme les organisations de jeunesse ou de logements sociaux."

"Nous disposons déjà de statistiques locales nous indiquant où le potentiel de vaccination est le plus prononcé, et où donc envoyer nos bus. Mais il faut renforcer la coordination communale des différentes actions en cours." Inge Neven

Il va falloir être plus local, encore. "Évoluer vers des plans davantage communaux. C'est déjà partiellement le cas; nous disposons de statistiques locales nous indiquant où le potentiel de vaccination est le plus prononcé. Mais il faut renforcer la coordination communale des actions en cours. On y travaille, avec les communes." Afin d'éviter des doublons ou des télescopages.

Tout ceci en poursuivant "l'upscaling", comme le formule Inge Neven. "Plus d'équipes, plus de pharmacies, plus de bus. Bref, continuer à augmenter nos capacités."

Sans oublier la venue du covid safe ticket. Dont l'annonce n'a pas généré de ruée vers la vaccination. À l'inverse de Macron, pas d'effet Maron. "Oui, je sais", soupire Inge Neven. Qui n'ira pas plus loin. Pas de politique, vous avait-on dit.

"Les gens sous-estiment la difficulté d'amener un bus, tout le travail qu'il y a en amont. Il faut sensibiliser, disposer du bus, d'une équipe, des vaccins, des autorisations. Et à chaque action, il y a de nouveaux interlocuteurs." Inge Neven

Puisque l'on parle de couacs, l'action de la Cocom n'en est pas dénuée. Il en remonte parfois du terrain, comme cette histoire de vacci-bus "perdu". "Les gens sous-estiment la difficulté d'amener un bus, tout le travail qu'il y a en amont. Il faut sensibiliser, disposer du bus, d'une équipe, des vaccins, des autorisations. Et à chaque action, il y a de nouveaux interlocuteurs. Il y a tellement de gens impliqués que, oui, il y a parfois des couacs. Et ce que l'on trouve dans la presse, ce ne sont pas les 95% ou 98% des fois où tout se passe bien."

"Pas droit à l'erreur"

Soyons positifs alors. Sur ces dix-sept mois de lutte contre le virus, qu'est-ce qui la rend fière? "Nous avons créé des liens entre différents acteurs et installé une dynamique localisée. J'espère que nous avons planté les graines d'une meilleure prévention et d'un meilleur accès aux soins à Bruxelles."

"Il est vrai que déployer tant d'efforts pour voir que les résultats espérés ne sont pas toujours au rendez-vous, c'est parfois lourd." Inge Neven

En attendant, porter la campagne sur ses épaules, cela use. "Les journées sont longues. Presque tous les soirs, presque pas de week-ends, ce n'est pas évident pour la famille. Heureusement, j'ai un mari très compréhensif et mes enfants sont grands." Et puis, il y a le vendredi soir, qu'Inge Neven a "sacralisé": prière de ne la déranger qu'en cas d'urgence. "Je suis quelqu'un de positif. Mais il est vrai que déployer tant d'efforts pour voir que les résultats espérés ne sont pas toujours au rendez-vous, c'est parfois lourd. Heureusement, l'équipe est là." Une fameuse équipe soit dit en passant. Une douzaine en interne, mais si l'on compte tous les partenaires, on arrive aux 700 âmes, sans compter le call-center qui fait franchir la barre des mille têtes de pipe.

Pression, pression. Accentuée par le caractère évolutif de la campagne, scrutée de toutes parts. "La presse est toujours là. C'est logique, mais c'est comme si j'étais confrontée toutes les minutes à un 'board of directors' constitué de la population belge. Sans droit à l'erreur. J’ai beaucoup travaillé en informatique, où le déploiement d'un programme s'accompagne d'erreurs et de rectifications. Mais là, la pression lors du lancement de BruVax, je n'avais jamais connu ça."

Allez, Inge Neven doit filer. La réunion qui suit a débuté et ses participants piaffent d'impatience.