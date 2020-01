Interparking devant le Conseil d'État pour la concession du parking Loi

Le marché pour l’exploitation du parking régional Loi a été attribué à la société Indigo à la fin du mois de novembre dernier. Une décision contestée au Conseil d’État par Interparking qui exploite ce parking sur base d’un bail emphytéotique depuis 1969.

Rendez-vous au Conseil d’État ce vendredi 10 janvier pour la société Interparking et parking.brussels, l’agence régionale de stationnement. L’auditeur devrait en principe formuler un avis dans l’affaire qui oppose les deux parties, à savoir la concession du parking Loi et son millier d’emplacements situés en dessous de la rue du même nom, dans le centre de Bruxelles. Selon nos informations, c’est l’offre remise par un autre soumissionnaire, l’entreprise française Indigo, qui a été jugée la plus avantageuse par parking.brussels au mois de novembre dernier. Vraisemblablement mécontente, la société Interparking a introduit un recours en extrême urgence devant le Conseil d’Etat pour contester cette décision.

Construit dans les années 60, le parking Loi est la propriété de la Région bruxelloise. Mais son exploitation a été confiée à Interparking en 1969 sur base d’un bail emphytéotique d’une durée de cinquante ans. Pour le gouvernement bruxellois, la fin de cette emphytéose survenue le 19 novembre 2019 représentait dès lors une opportunité. Dans le cadre de ses projets de transformation du quartier européen, une telle infrastructure peut, en effet, servir de levier en matière de mobilité.

200 places pour deux-roues

Dans une note stratégique relative à l’avenir de ce parking, Bruxelles Mobilité estimait l’an dernier qu’il faudrait, dans un premier temps, maintenir la capacité de 1.109 emplacements afin de compenser la perte à venir de places de stationnement en surface dans la zone. L’administration bruxelloise chargée des infrastructures et des déplacements suggérait, dans un second temps, de restreindre la capacité à 500 places.

1.109 Le parking Loi offre actuellement 1.109 emplacements pour voitures.

L’objectif étant que le parking Loi ne soit plus un véritable stimulateur de déplacements en voiture. Bruxelles Mobilité proposait de transformer certaines parties de l’infrastructure en parkings vélos sécurisés et de réserver des emplacements pour l’autopartage.

Le cahier des charges qui décrit l’objet du marché visant à désigner le concessionnaire qui se chargera effectivement de l’optimisation, de l’équipement et de la gestion journalière de l’exploitation du parking Loi, a été dressé. Chaque soumissionnaire devait proposer une offre de base pour l’optimisation du parking avec un minimum de 800 places plus larges et plus confortables ainsi qu’une offre pour la variante obligatoire qui consiste à équiper et gérer le parking tel qu’il existe actuellement sans modifications substantielles. L’offre de base et la variante devaient aussi intégrer une capacité totale de minimum 200 places sécurisées pour les deux-roues.

"Il s’agit d’un parking pouvant être partiellement affecté à une mission de compensation des emplacements supprimés en voirie par le projet de création d’une piste cyclable sur la petite ceinture."

Dans le cahier des charges, parking.brussels indique également que le parking Loi doit être exploité de manière cohérente avec le contexte dans lequel il est situé. Il s’agit d’un parking public fortement utilisé par les activités de bureaux encadrées par la réglementation COBRACE (Code bruxellois de l’air, du climat et de l’énergie). "De plus, il s’agit d’un parking pouvant être partiellement affecté à une mission de compensation des emplacements supprimés en voirie par le projet de création d’une piste cyclable sur la petite ceinture. L’exploitant ciblera ainsi principalement les visiteurs du quartier pour du stationnement de type rotatif, ainsi que les riverains des alentours en proposant des abonnements à tarifs préférentiels, mais également les activités de loisir en tant que poche de report modal en vue d’éviter d’accéder au Pentagone en voiture", précise le cahiers des charges. Les soumissionnaires étaient invités à détailler leur stratégie commerciale et tarifaire.