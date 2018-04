Interparking passe à la tarification au quart d'heure à Bruxelles

"L’idée initiale était de permettre de payer le juste prix plutôt que l’habituel forfait horaire, qui chatouillait parfois plus d’un client sorti juste après l’entame de l’heure suivante. Nous sommes d’ailleurs les premiers dans notre segment de marché à abandonner la tarification horaire. Dans cette optique, nous avons d’abord initié cette idée et concrétisé ce système de tarification au quart d’heure dans notre parking Poelaert. Les habitués de la place ont déjà pu s’en rendre compte depuis 15 jours" , explique Roland Cracco, le CEO d’Interparking, interrogé depuis Bucarest.

Demandez le tarif neuf

Dès lundi prochain, les parkings du haut de la capitale (2 Portes, Entre Deux Portes et Toison d’Or) suivront la même tarification par 15 minutes et non plus horaire. "Et dans les prochaines semaines, tous les autres devraient suivre le mouvement, le temps d’adapter le matériel électronique et de vérifier son bon fonctionnement", détaille le patron.