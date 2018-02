Jan Jambon accusé de faire pression sur le procès Abeslam

"Il est inacceptable qu'un ministre en exercice soit impliqué dans une affaire pendante devant un tribunal", ajoute maître Mary. "De cette façon, il met la cour sous pression dans une affaire délicate, avec un problème délicat. Je note qu'il pense qu’un acquittement ne peut-être demandé pour quelqu’un comme Salah Abdeslam et suggère que l'avocat n’a pour devoir que d'assurer qu'il y ait une sanction appropriée ", poursuit Maître Marie. " Un avocat doit d'abord veiller à ce que les règles et les procédures sont respectées, même pour quelqu'un comme Salah Abdeslam. Avec ces déclarations populistes, il pourrait engendrer un large public, mais ce n'est pas son travail en tant que ministre. ". Sven Mary est également entré sur le terrain politique en évoquant l’état de la justice. " Peut-être que la N-VA devrait également se demander pourquoi il n'y a pas de juges d'instruction bilingues à Bruxelles", commente l'avocat pénaliste. "C'est le résultat de la scission du tribunal de première instance de Bruxelles dans un tribunal francophone et néerlandophone".