Jusqu'à 80 millions d'euros pour booster la solvabilité des PME bruxelloises

Finance&Invest.brussels peaufine les derniers détails de son fonds de relance des beaux projets des PME de la Région touchées par la crise. Privé et public y seront associés à 50-50.

Le fonds régional bruxellois d'aide à l'amélioration de la solvabilité des entreprises, approuvé fin mars par l'exécutif, a désormais un nom: "boosting.brussels". Mais aussi une forme, a-t-on appris à bonnes sources.

Contrairement à l'idée de départ, il ne sera pas financé pour 40 millions d'euros par la Région, mais bien à hauteur d'une vingtaine de millions qui se verront égalés du même montant par le bras financier de l'État qu'est la SFPI. À cela, s'ajouteront alors une quarantaine de millions amenés par le privé, avec l'idée qu'un euro public se doit d'être égalé par un euro privé - c'est là l'effet de levier prôné par le secrétaire d'État à la Relance, Thomas Dermine(PS), au Fédéral. Les entreprises participantes sont toutes des assureurs et s'appellent Belfius, Ethias et P&V notamment. Des discussions sont par ailleurs menées ou en voie de finalisation avec d'autres de leurs homologues sectoriels tels qu'Allianz et Baloise pour compléter le tableau.

Soutien par la dette

Concrètement, le nouveau véhicule à voir le jour prendra la forme d'un fonds de dette. En clair, prenez l'exemple d'une belle boîte de plus de trois ans d'âge avec minimum cinq équivalents temps plein (ETP). La crise l'a forcée à grignoter ses réserves et, par-là, à peut-être devoir enterrer d'intéressants projets créateurs de valeur pour son développement et celui de la Région. Désormais, elle pourra bénéficier d'une aide – allant de 100.000 à cinq millions d'euros – sous forme d'un crédit dit "mezzanine", c'est-à-dire subordonné au remboursement d'une dette bancaire classique. Et ce, avec un moratoire de 24 mois pour lui donner le temps de faire ce qu'elle fait le mieux: entreprendre.

"Notre approche de soutien par la dette permet d'éviter une dilution de l’actionnariat en place." Pierre Hermant CEO de Finance&Invest.brussels

La formule présente l'avantage de lui apporter de l'oxygène "sans amener à une dilution de l'actionnariat en place, à la différence d’une opération en pur "equity" (en capital, NDLR)", détaille Pierre Hermant, CEO de Finance&Invest.brussels qui a levé et coordonne le nouveau fonds. Pour autant, un complément de soutien pourra évidemment aussi être apporté en capital par l'invest bruxellois si le besoin s'en fait sentir, quand la complémentarité sera logiquement de mise avec les soutiens bancaires classiques, le crowdlending (Look&Fin, Ecco Nova ou encore Lita), et l'action des business angels (à la BeAngels).

D'après les estimations, 1.500 sociétés sont potentiellement concernées par l'action du futur véhicule, ont relevé Finance&invest.brussels et l'organisation patronale bruxelloise Beci, et ce, parmi les 4.000 - hors grands groupes - affichant plus de cinq ETP au compteur.

Arsenal plus large

400 Entreprises Le nombre d'entreprises qui ont pu bénéficier de l'arsenal mis en place durant la crise covid.

Le dispositif viendra pour le reste compléter tout un arsenal déjà à l'œuvre pour contrer les effets de la crise. En effet, au-delà de son action classique, Finance&Invest.brussels n'a pas chômé depuis mars 2020. Entre la mission déléguée destinée d'abord à l'Horeca puis étendue à tous les secteurs, les prêts Recover destinés aux toutes petites entreprises ayant des problèmes de liquidité et les prêts Oxygen dédiés aux TPE, ce sont pas moins de 400 entreprises mises à l'arrêt par le covid qui ont été soutenues par l'invest bruxellois. Pour un montant total avoisinant les 60 millions d'euros, calcule Pierre Hermant.

La crise a également accéléré la mise sur pied des prêts "Proxi", équivalent bruxellois des prêts "Coup de pouce" wallons, qui permettent aux entreprises de contracter des prêts à taux balisés auprès des "family, friends and fools". "Cela répond à un besoin, mais c'est assez challenging. Comme il s'agit d'un avantage fiscal, il faut que ce soit des Bruxellois qui investissent et il y en a forcément moins que dans les deux autres régions. Heureusement, les plateformes nous aident à identifier les investisseurs potentiels."

Même si l’heure est à la relance avec Boosting.Brussels, d’autres mesures de soutien sont dans les cartons du gouvernement. En effet, seulement 20 millions d’euros ont été investis dans ce fonds alors que la secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo) était prête à en mettre le double. Il nous revient que le solde pourrait servir à soutenir des entreprises en sortie de procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) ainsi que des start-ups en phase de démarrage (dite de "seed" dans le jargon), soit au moment des premières tractations côté clients.

À partir de là, Finance&invest.brussels se retrouvera en ordre de marche pour attaquer 2022 du bon pied. Et ce, fort d'une année clôturée dans le vert grâce à diverses plus-values réalisées suite à des sorties de sociétés telles que la bruxelloise AppTweak, vendue à Rossel (Le Soir, Sudpresse…) en avril, mais aussi à la reconstitution fondamentale d'un portefeuille de petits investissements et prêts permettant de compenser l'arrêt des flux générés par les gros placements d'antan tels qu'une participation dans l'assureur Integrale - "qui, bien que confortable avec ses intérêts générés chaque année, n'a pas sa place dans notre portefeuille", martèle Pierre Hermant.

C'est une satisfaction pour le CEO, entré en fonction en 2018 déjà. Mais aussi pour son conseil d'administration dans son ensemble où Gilles Doutrelepont, ex-directeur de l'Institut Emile Vandervelde et chef de cabinet du ministre-président wallon Elio Di Rupo, a fait son entrée cette année. Et ce, sur quota de P&V Assurances, dont il est en charge des affaires publiques depuis janvier.

L'on rappellera ici que Finance&invest.brussels est soutenu, au-delà de la Région bruxelloise (actionnaire à 69,63%), par ledit assureur, de même que par Belfius, BNP Paribas Fortis, Ethias, KBC et ING. Actionnaires historiques, ils ont tous participé à l'opération de recapitalisation de 131 millions d'euros de finance&invest.brussels actée fin d'année dernière, qui a également vu AG Insurance, Hydralis, Partena ou encore Solvay monter à bord.

Objectif ? Soutenir le tissu économique bruxellois, en assumant le risque que cela comporte, et ce, sur cinq grands thèmes d'investissement que sont "la qualité de vie dans une ville durable, la participation citoyenne, la production alimentaire, la culture et la créativité ainsi que les fintechs et les insurtechs" (du nom de ces start-ups technologiques des mondes de la finance et de l'assurance, NDLR), indiquait à l'époque l'écologiste Barbara Trachte.