Kokotte, l'incubateur pour les restaurateurs en herbe

Le tout à moindre coût. Situé rue des Bouchers, en plein cœur de l’Îlot sacré, le restaurant équipé d’une cuisine professionnelle aux normes Afsca ainsi que d’une salle de trente couverts modulable est mis à disposition de l’aspirant restaurateur contre un loyer de 800€, frais d’énergie compris. "Le personnel et les matières premières sont à ma charge, mais j’économise une grande partie des frais fixes car on a aucun amortissement de matériel et il n’y a pas de fonds de commerce à racheter, ce qui représente parfois l’obstacle le plus dur à surmonter", souligne Pierrick Stinglehamber.