Kristiaan Borret confirmé au poste de maître architecte bruxellois

Le gouvernement bruxellois a finalement confirmé ce jeudi la désignation de Kristiaan Borret, reconduit au poste de maître architecte. Un choix déjà officialisé le mois dernier, mais qui avait provoqué un recours en suspension devant le Conseil d’État de la part du candidat évincé et suscité des dissensions au sein de la majorité régionale.

À l’ordre du jour du conseil des ministres de la Région bruxelloise figurait à nouveau un point qui fait polémique urbi et orbi depuis des mois. Celui de la désignation du nouveau bouwmeester.

Deux décisions préalables prises par le gouvernement régional en décembre et janvier dernier avaient en effet déjà désigné à sa propre succession Kristiaan Borret, préféré à l’autre candidat, Benoit Moritz. Un choix jugé par certains proches du dossier comme éminemment politique, la candidature de Kristiaan Borret étant depuis le début soutenue par le ministre bruxellois en charge de l'Urbanisme Pascal Smet (one.brussels). Un choix qui avait aussi provoqué le recours en suspension auprès du Conseil d’État du candidat éconduit.

Ce jeudi, plusieurs décisions cumulées concernaient cette désignation et faisaient suite à l’arrêt du Conseil d’État tombé le 12 mars dernier, validant la suspension de la procédure en cours . La première, en réponse au Conseil d’État, actait le retrait des décisions du gouvernement du 19 décembre 2019 et du 16 janvier 2020 concernant ce marché public "portant sur la désignation d’un Bouwmeester-Maître Architecte (BMA) de la Région de Bruxelles-Capitale". La seconde actait à nouveau l’attribution du même marché public réchauffé… au même Kristiaan Borret. Dont acte.

Que s’est-il passé?

Ayant obtenu gain de cause auprès du Conseil d’État, Benoit Moritz, son honneur lavé, n’a pas souhaité poursuivre le combat et a donc jeté le gant, las. Il a donc suffi au gouvernement bruxellois de réintroduire le même marché, cette fois à l’attention du seul candidat restant en lice.

Pour rappel, le bouwmeester et son équipe ont pour mission de veiller à la qualité de l’espace, en matière d’architecture, mais également en ce qui concerne l’urbanisme et l’espace public. En Région bruxelloise, Kristiaan Borret occupait déjà cette fonction depuis 2015.

La première procédure de recrutement lancée au printemps 2019 par le gouvernement bruxellois avait suscité l'intérêt de deux candidats: Kristiaan Borret lui-même et Benoit Moritz, un architecte urbaniste bruxellois associé au bureau d'études et de projets MSA.

