L'ASBL Gial bientôt passée au peigne fin

Un contrat passé entre l’ASBL et la société privée de l’intéressé depuis 18 ans pour un montant global de quelque 3 millions d’euros . Outre ces chiffres vertigineux, deux éléments suscitent des interrogations: le fait que ce directeur soit indépendant plutôt que salarié de Gial et que ce qu’il faut donc appeler une consultance n’ait pas fait l’objet d’un marché public . Le caractère problématique de ce contrat est couché dans un rapport d’audit datant d’octobre dernier. Ce qui a donné lieu à la fin de la collaboration de M. Leroy avec Gial au mois de décembre pour un préavis de 6 mois .

L’affaire a soulevé lundi une tempête politique. Dans l’opposition à la Ville de Bruxelles, Ecolo a réclamé la réalisation d’un audit complet de la Ville de Bruxelles. Ni plus, ni moins. "Les épisodes se succèdent et se ressemblent à la Ville de Bruxelles, disait Zakia Khattabi, co-présidente d’Ecolo dans un communiqué. Il y a manifestement un 'système Ville de Bruxelles' qui fonctionne selon ses propres règles et qui semble échapper au contrôle démocratique autant que légal et éthique. Il est temps de mettre de l’ordre une bonne fois pour toutes: stop aux mandats pléthoriques, à la concurrence entre Région et Ville, aux conflits d’intérêts et aux mélanges de genre."