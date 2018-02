L'ASBL Gial dépensait des millions sans marchés publics

Saucissonnage

Ce qui fait, tout de même, quelque 2 millions d’euros sur quatre ans, durée normale d’un marché public de service continu, dit l’audit. La législation sur les marchés publics est pourtant tout à fait adaptée aux contrats d’assurance, ajoute-t-il. La suite? Des dépenses de service en ressources humaines , quatre, pour un total de plus de 260.000 euros sans marchés publics. Non conforme et à régulariser rapidement.

2018, année des marchés

Le rapport pointe encore la mise à niveau de la centrale téléphonique de la Ville de Bruxelles. Pas conforme. Plusieurs consultances juridiques sont évoquées comme non conformes également. On continue. 44.000 euros pour des cartes essence: non conforme. 10.500 euros d’étiquettes: non conforme. Plus de 25.000 euros pour une fontaine d’eau, des machines à café et un distributeur de sodas: non conforme. Maintenance des bâtiments (de 10.000 à 40.000 euros selon les contrats). Non conforme toujours.