L'Arabie saoudite mise à la porte de la Grande Mosquée

Concrètement, un préavis d’une année va être accordé aux autorités actuelles de la Mosquée (désignées et payées par l’Arabie saoudite) pour plier bagages. D’ici un an, elles devront avoir quitté ce bâtiment situé dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, à deux pas des institutions européennes.

La commission d’enquête parlementaire avait recommandé en octobre de mettre un terme à la convention qui a confié la mosquée à l’Arabie saoudite en 1969. Elle a proposé d’en confier la gestion à une nouvelle entité impliquant l’Exécutif des musulmans de Belgique et "l’ensemble des sensibilités et courants caractérisant l’islam et les musulmans de Belgique" .

La résiliation du bail emphytéotique conclu avec le Centre islamique et culturel relève de la compétence de la Régie des bâtiments et donc du ministre Jan Jambon. Mais l’exercice, hautement délicat, a demandé le concours du ministre de la Justice Koen Geens (qui dispose de la tutelle sur les Cultes) ainsi que du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders.

Une nouvelle convention pour la gestion de la mosquée sera donc élaborée et le centre décisionnel et financier sera situé en Belgique, et non à l’étranger, ce qui impliquera une demande de reconnaissance par la Région bruxelloise. C’est donc la fin d’une époque puisqu’en 1969, le roi Baudouin, voulant faciliter les contrats pétroliers entre la Belgique et l’Arabie, avait paraphé une convention de 99 ans avec l’Arabie saoudite.