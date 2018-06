L'administration régionale bruxelloise cherche un nouveau QG

La Région de Bruxelles-Capitale a enfin publié ce mardi l’appel à marché public que les professionnels du secteur – et les fonctionnaires - attendent depuis des mois voire des années. Pour reloger décemment et centraliser ses services actuellement dispersés dans le Centre de communication Nord (CCN), en état de délabrement avancé, et dans le City Center, le secrétaire général du service public régional (SPRB), Christian Lamouline (cdH), annonce rechercher un immeuble de bureaux durable de quelque 47.500 m² bruts (GLA) incluant 150 places de parking pour voitures et une brasserie-restaurant.