L'art du (bad) buzz en 2020

À l'aube d'une deuxième vague, cette considération environnementale passe difficilement. En colère, Céline Fremault s'insurge: "Quand on dit que le testing c'est un acte médical qui a un coût environnemental, excusez-moi Monsieur Maron, ce n'est pas audible ça. Je suis désolée de me fâcher, mais ce n'est pas audible. Le testing, c'est du sérologique, c'est du salivaire, c'est du PCR. Aujourd'hui on n'a pas le choix. Et si il faut le faire 10 fois, il faut le faire 10 fois. Mais expliquer que cela a un coût environnemental, ce n'est pas audible."