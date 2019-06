L'avant-goût de Kanal est parvenu à faire taire les sceptiques

À quelques jours du baisser de rideau et de l’entame des grands travaux de reconversion, la Fondation Kanal dresse le bilan de cette année d’expérimentation. En 343 jours d’ouverture depuis l’inauguration en mai 2018 de Kanal Brut, plus de 400.000 visiteurs uniques ont foulé le sol de l’ancien garage dont près de 250.000 Bruxellois, selon les sondages effectués par les universités de la Sorbonne et de Gand. Un chiffre qui comprend les visiteurs des espaces d’exposition payants ainsi que les participants aux événements organisés par des partenaires sur le site.

Un musée du XXIe siècle

Alors qu’il avait dû aller chercher "avec les dents" les premiers partenaires prêts à se lancer dans une aventure décriée, le chef de mission de Kanal assure qu’il s’agit désormais d’un lieu d’attraction pour la scène culturelle, les artistes et les écoles. "Aujourd’hui, beaucoup viennent vers nous pour proposer des projets et des coproductions", indique Yves Goldstein. Ces débuts compliqués ont ravivé des souvenirs chez les partenaires parisiens. "Lors de l’ouverture du Centre Pompidou il y a 40 ans, un journal avait titré: le viol de Paris. On évoquait une dépense inouïe. Et puis à l’ouverture, ce fut un concert de louanges, se souvient Serge Lasvignes, président de Beaubourg. Nous avons l’habitude de cette dramaturgie. Alors que l’on commençait à se sentir vieux, on a eu l’impression de revivre notre jeunesse avec Kanal. C’était une expérience magnifique qui nous a permis de mobiliser notre collection."