L'avenir de l’ex-siège de Delhaize à Molenbeek se dessine

Le site nouvellement acquis par citydev.brussels deviendra un Lioncity, un quartier mixte. Des logements publics seront construits et les activités économiques productives maintenues.

Il y a tout juste un an, le gouvernement bruxellois avait officiellement confirmé la mission confiée à la citydev.brussels (SDRB) de racheter le QG bruxellois de Delhaize, situé à Molenbeek. Pour rappel, la marque au lion avait annoncé en février 2019 son intention de quitter le site de 4,4 hectares qu’elle occupait depuis 1883, à l’angle des rues Jules Delhaize et Osseghem. La Région bruxelloise avait très rapidement marqué son intérêt pour le site afin de garantir un redéveloppement en ligne avec sa stratégie de développement territorial.

En parallèle à l’acquisition du site pour un montant de 21 millions d'euros via citydev.brussels en novembre 2019, l'exécutif bruxellois a confié à citydev.brussels et perspective.brussels la réalisation d’une étude urbanistique exploratoire dont les résultats ont été communiqués ce jeudi à la presse. Premier objectif affiché: que le site rebaptisé Lioncity soit plus ouvert sur le quartier, tout en préservant le patrimoine industriel. Les autres grands principes de la future reconversion sont l'aménagement d'un équipement public dans la sphère de l'éducation et de la formation-emploi, la présence de commerces et de services aux habitants ainsi que le développement d'une mixité verticale prévoyant des activités de production et des logements publics.

Davantage d'espaces verts

Pour garantir la qualité de vie dans le quartier, l’étude suggère de prévoir des espaces verts sur 1 hectare avec une connexion verte vers la station de métro Beekkant et de donner la priorité aux modes de déplacements actifs avec des parkings vélo en suffisance. Enfin, la durabilité du site sera assurée notamment par une gestion efficace des eaux pluviales, l’utilisation d’énergies renouvelables, et la compensation des émissions de carbone. Des occupations temporaires permettront de faire vivre la partie du site inoccupée par Delhaize dès 2021 et d'initier un processus participatif avec les riverains.

"Tous les ingrédients seront rassemblés pour un redéveloppement exemplaire de ce site, en bonne collaboration avec la commune de Molenbeek." Rudi Vervoort (PS) Ministre-président bruxellois