L'éclairage public intelligent fait son entrée à Bruxelles

Une partie de l'éclairage public bruxellois est désormais contrôlée en temps réel par Sibelga. Objectif: remplacer l'ensemble des lampadaires d'ici 2035 et réduire de 20% la consommation électrique de la ville.

Après Paris, Londres ou Copenhague, c'est au tour de Bruxelles de faire un pas dans la direction de la "smart city". À compter de cette semaine, une partie de l'éclairage public de la ville sera contrôlée, en effet, à distance et en temps réel par Sibelga , le gestionnaire du réseau de distribution de gaz et d'électricité bruxellois.

Réduction des nuisances lumineuses

Outre les économies d'énergie, la gestion intelligente de l'éclairage public se veut bénéfique pour les habitants des 19 communes de la capitale. Aussi, Sibelga liste "la réduction des nuisances lumineuses grâce à l’ajustement de l’intensité du luminaire, l’intervention plus rapide et précise en cas de panne et donc, une diminution du sentiment d’insécurité", parmi les autres bénéfices apportés par la mise à jour du parc.