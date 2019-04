L'enseignement lance sa plateforme de contenus vidéos

Nouvelle étape vers la modernisation des contenus éducatifs pour l’enseignement public. Les ministres de l’éducation et des médias, respectivement Marie-Martine Schyns (cdH) et Jean-Claude Marcourt (PS), ont lancé ce mercredi la plateforme "e-classe.be".

Le site e-classe.be regroupe des contenus vidéos de la Sonuma (qui reprend les archives de la RTBF), d’Arte et des chaînes de télé locales . Le but? Donner aux enseignants des contenus vérifiés, certifiés et respectueux des droits d’auteur pour l’élaboration de vidéos à diffuser en classe.

La plateforme propose un enrichissement de ses contenus avec des textes ou des extraits sonores. "Il n’y avait aucune plateforme de contenus certifiés et vérifiés à destination des enseignants, commente Jean-Claude Marcourt. Tous les contenus disponibles sur la plateforme ont été approuvés par des experts de l’éducation et des universitaires." Marie-Martine Schyns, elle, se félicite: "Fini avec les dvd et la perte de temps qui va avec. Désormais, les enseignants pourront sélectionner leurs extraits et créer leur contenu directement sur la plateforme."