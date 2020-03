L'ex-CEO de Delhaize devient président de finance.brussels

Pour présider le bras financier de la Région bruxelloise, le patron de DéFI François De Smet a été chercher Denis Knoops, l’ex-CEO de Delhaize qui investit désormais dans les PME.

La première rencontre entre Denis Knoops et François De Smet est récente, quelques semaines à peine. "Je me suis demandé ce que l’épicier et le philosophe allaient bien pouvoir se raconter mais on s’est finalement bien entendu et on s’est dit: pourquoi pas", raconte l’ancien boss de Delhaize qui présidera désormais le conseil d’administration de l’invest bruxellois, à l’initiative de DéFI.

Au grand jeu de la répartition des organismes d’intérêt public, le parti amarante a en effet hérité de Finance.Brussels, ex-SRIB (société régionale d’investissement de Bruxelles). "C’était l’un de nos premiers choix vu le portefeuille de Bernard Clerfayt. L’emploi et la formation ne peuvent pas aller bien si les entreprises ne se portent pas bien. Finance répond aux besoins des PME et des très petites entreprises, donc on voulait avoir la possibilité de peser sur cet outil tout en ne faisant pas de cette nomination-là quelque chose de particratique", explique François De Smet.

Pas de carte de parti requise

Alors que les présidences de CA reviennent le plus souvent à des partisans, le néo-patron des amarantes tenait absolument à trouver une personne issue du monde de l’entreprise. "On nommera des membres de DéFI compétents à d’autres postes, mais ici je me suis dit qu’il fallait quelqu’un qui a de la bouteille et qui connaît bien le maillage des entreprises. L’idée, c’est que cette nomination se fasse au bénéfice de l’intérêt général et je pense que ce sera le cas avec Denis Knoops qui a gravi tous les échelons tout en gardant de l’accessibilité et de l’empathie pour tous les employés d’une entreprise", fait valoir François De Smet qui précise que la carte de parti ne sera pas requise. "Je demande juste qu’on puisse avoir un échange d’informations régulier sur ce qui se passe chez Finance."

"L'idée, c'est que cette nomination se fasse au bénéfice de l'intérêt général et je pense que ce sera le cas avec Denis Knoops qui a gravi tous les échelons tout en gardant de l'accessibilité et de l'empathie pour tous les employés d'une entreprise." François De Smet Président de DéFI

Depuis son départ forcé de chez Delhaize en 2017, Denis Knoops a investi dans une kyrielle de PME. Un combo qui a pesé dans la balance. "Des gens qui connaissent mieux que moi la grande entreprise, il y en a plein. Des gens qui connaissent mieux que moi la PME aussi. Mais des gens qui connaissent les deux, c’est relativement rare et c’est un peu ma marque de fabrique quand je discute avec des PME. Je peux les aider à travailler avec les grands groupes parce que je connais personnellement des patrons du Bel 20. Je les aide aussi en leur expliquant que cela ne sert parfois à rien d’aller parler au CEO, mais qu’il vaut mieux voir quelqu’un du marketing ou de l’IT. Ayant été à cette place, je sais que les CEO ne décident pas de tout."

Ayant déjà collaboré par le passé avec Finance, Denis Knoops met en avant la qualité humaine de la structure. "Ce n’est pas un private equity pur et dur qui va exclure tous les projets n’ayant pas un important return on money mais ce n’est pas non plus un organisme public de subsides. C’est un acteur du marché qui prend des risques notamment avec la dette mezzanine. Quand la banque prête 100, Finance prête 100 supplémentaires sans garantie, ce qui permet à une boîte de démarrer."

Un déficit de notoriété à combler

"On jongle encore entre l’ancien nom, SRIB, et le nouveau qui fait peur car il évoque les jeunes loups de la finance… Donc on ne comprend pas toujours bien ce qu'est Finance.Brussels." Denis Knoops Ex-CEO de Delhaize et entrepreneur

Mais aux yeux de François De Smet, l’outil manque encore de notoriété et le renforcement de celle-ci figure parmi les missions de Denis Knoops. "Il y a un problème de notoriété, c’est certain. J'ai présenté récemment à Pierre Hermant (CEO de Finance, NDLR) plusieurs bonnes sociétés bruxelloises qui ne connaissaient même pas l’existence de Finance. On jongle encore entre l’ancien nom, SRIB, et le nouveau qui fait peur car il évoque les jeunes loups de la finance… Donc on ne comprend pas toujours bien ce que c’est", déclare Denis Knoops qui explique notamment cela par l’écart de taille "gigantesque avec les invests des autres régions du pays. Mais ce n’est pas pour me déplaire, car j’aime le fait de pouvoir réinventer la machine. Je crois que Pierre Hermant a déjà fait une grosse partie de ce travail."

À ce sujet, la demande de refinancement émise par Pierre Hermant sera-t-elle entendue? "C’est dans l’accord de gouvernement. Pour moi, c’est le nerf de la guerre. Si on s’appelle Finance mais qu’on n’a pas d’argent, il y a un vrai souci", réplique Denis Knoops sans toutefois avancer le montant qui permettrait à l’invest bruxellois de peser davantage. "Il faudra que je vois les besoins avec les équipes. Mais il est indispensable d’éviter que les entreprises bruxelloises aillent s’installer dans une autre région uniquement parce qu’elles y reçoivent plus d’aides. S’assurer que les Bruxellois investissent à Bruxelles, c’est ce qui m’anime personnellement en tant qu’habitant de cette ville tant décriée à l’extérieur."