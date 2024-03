L'heure n'est pas encore à l'apaisement chez DéFI

Alors que la liste bruxelloise avait enfin été adoptée vendredi par les militants, deux élus de Woluwe-Saint-Lambert proches d'Olivier Maingain ont annoncé leur retrait ce lundi.

Après des heures de discussions, le conseil général de DéFI a enfin pu s'accorder vendredi dernier sur la liste bruxelloise en vue des élections régionales de juin prochain. Derrière le trio de tête formé par le ministre de l'Emploi Bernard Clerfayt, la députée régionale Joëlle Maison et l'échevin bruxellois Fabian Maingain, la formule retenue pour la suite de la liste est fort différente de la proposition initiale, à l'origine du litige entre l'actuel et l'ancien président de parti, François De Smet et Olivier Maingain.

En effet, les députés régionaux sortants Jonathan de Patoul et Marc Loewenstein font leur retour dans le haut de la liste, en cinquième et septième place, entourant Gisèle Mandaila et devançant le Schaerbeekois Emin Ozkara. En revanche, l'actuel chef de groupe au Parlement bruxellois Emmanuel De Bock doit toujours se contenter de la vingt-cinquième place, certes éloignée pour un élu sortant, mais visible puisqu'en tête de la seconde colonne.

"J’invite chacun à n’avoir plus que des mots d’apaisement entre nous et à réserver nos coups pour nos adversaires." François De Smet Président de DéFI

Fort de cette liste désormais approuvée par plus de 80% des militants, le François De Smet a pu officiellement lancer la campagne des amarantes ce dimanche lors d'un congrès organisé à Mons. Outre la présentation du slogan "Volonté et justice", le président en a profité pour appeler à l'unité au sein de son parti. "Il est temps de nous rassembler. J’invite chacun à n’avoir plus que des mots d’apaisement entre nous et à réserver nos coups pour nos adversaires. Nous ne les avons que trop fait attendre."

Retrait de deux candidats

En l'absence de protestations internes durant le week-end, on pouvait croire que la séquence "Dallas" était enfin clôturée. Mais l'apaisement fut de très courte durée. Ce lundi, deux élus locaux de Woluwe-Saint-Lambert, bastion d'Olivier Maingain depuis trois mandatures, ont annoncé leur retrait de la liste régionale, estimant que la nouvelle mouture, présentée à la suite du "recomptage litigieux" des voix par le chef de cabinet de François Desmet, n'est pas juste. Selon Michaël Loriaux et Charles Six, il est incompréhensible de ne pas mettre en plus en évidence les mandataires locaux issus de la commune où DéFI réalise ses meilleurs résultats.

Lire aussi Élections 2024: DéFI adopte enfin sa liste à Bruxelles

"Ce n'est pas dramatique, mais c'est très dommage. Je continue à souhaiter qu'ils soient sur la liste", réagit la tête de liste régionale Bernard Clerfayt qui ne partage toutefois pas cette vision basée sur le poids des sections locales. "Nous avons plutôt une logique régionale où il est question de défendre les mêmes valeurs et projets, que ce soit en propreté publique ou en fiscalité, quelle que soit la commune d'où l'on vient. Les politiques de mobilité, de logement, d'urbanisme valent pour l'ensemble du territoire."

Sabotage interne?

Mais au-delà de la question de ces deux élus qui s'auto-consacrent "personnalités importantes de Woluwe-Saint-Lambert", la question est surtout de savoir si cette annonce augure une campagne compliquée pour les amarantes, avec un sabotage interne systématique d'Olivier Maingain et de ses fidèles.

Sur les conséquences sur le moral des militants DéFI, les deux camps parviennent à s'entendre: ces dissensions internes pourraient nuire à leur enthousiasme et leur implication.

Interrogé, l'ancien président déclare qu'une réconciliation est toujours possible, mais qu'un geste de François De Smet serait le "strict minimum". Il faut entendre par là le licenciement de son chef de cabinet. "Je ne comprends pas pourquoi il s'entête à défendre cette personne. Cela choque de nombreux militants. À force de défendre un acte grave, François De Smet affaiblit le parti", déclare Olivier Maingain qui assure toutefois qu'il restera loyal envers DéFI, en apportant son soutien à certains "candidats de confiance".