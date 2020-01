L'impolitesse reste le premier motif de plaintes contre les taxis bruxellois

Le site web de Bruxelles Mobilité rassemble les plaintes déposées à l’encontre des taxis et limousines. L’agressivité verbale finit en tête devant la conduite dangereuse et les tarifs abusifs.

Après avoir augmenté chaque année entre 2010 et 2017, le nombre de plaintes déposées à l’encontre des taxis et limousines en service au sein de la Région bruxelloise est en baisse depuis deux années consécutives. Bruxelles Mobilité totalise 303 plaintes au cours de l’année 2019 contre 359 en 2018 et 465 en 2017. En revanche, les motifs de plaintes les plus récurrents ne changent pas. C’est de nouveau l’impolitesse et/ou l’agressivité verbale qui entraîne le plus de réclamations: on en dénombre 101, soit un tiers de l’ensemble des plaintes déposées par des usagers au cours de l’année écoulée. En seconde place, les tarifs abusifs ont entraîné 53 signalements. Avec 42 plaintes, la conduite dangereuse complète le trio de tête.