L'offre de transports publics intégrée à l'application Uber

Bus, trams, métros et trains ainsi que la marche à pied viennent donc s'ajouter aux services de micro-mobilité Lime (vélos et trottinettes) déjà disponibles sur la plateforme Uber. "L'objectif principal de cette fonctionnalité est de faire le meilleur usage possible des différentes options de mobilité à Bruxelles. Elle vise également à réduire les embouteillages et à lutter contre la pollution atmosphérique dans la capitale en réduisant la possession de voitures individuelles", fait valoir Laurent Slits, CEO d’Uber Belgique.