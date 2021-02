La Cour des comptes épingle les chantiers de Bruxelles Mobilité

Des insuffisances au niveau des marchés publics et du suivi des chantiers font tiquer l'opposition MR. La ministre de la Mobilité annonce le recrutement d'agents de contrôle.

"La gestion des chantiers en voirie par Bruxelles Mobilité ne permet pas d'en maîtriser les délais ni les coûts." Les raisons? "Une mauvaise connaissance de l'état du réseau, une mauvaise préparation des dossiers et de nombreuses faiblesses dans le suivi de l'exécution des chantiers." La Cour des comptes n'est pas tendre avec Bruxelles Mobilité dans un avant-projet de rapport d'audit que L'Écho a pu consulter.

"Le réseau de voiries régionales ne fait plus l'objet d'inspections régulières."

L'organisme de contrôle a analysé 14 chantiers coordonnés en 2019 et 2020 par l'administration bruxelloise. "Le réseau de voiries régionales ne fait plus l'objet d'inspections régulières", déplore la Cour. Elle pointe également les procédures de marché public pratiquées par Bruxelles Mobilité. Sans entrer dans un jargon trop technique, retenons que souvent, les procédures utilisées pour des chantiers d'ampleur – comme la rénovation complète d'une voirie – sont en fait destinées à des opérations plus modestes.