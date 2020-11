La Cour des comptes épingle un gros contrat conclu par Actiris

Actiris a conclu un contrat de près d'un million d'euros avec une ASBL en 2019, sans accord préalable de son comité de gestion et sans mise en concurrence. La Cour des comptes considère que le cadre légal et réglementaire n’a pas été respecté.

Avec la sobriété qu'on lui connaît, la Cour des comptes relève une kyrielle de manquements . Considérant l’objet de la convention "difficilement appréhendable", elle ajoute que "l'absence de précision et de répartition des prestations dans le coût total rend complexe l’évaluation des services effectués et l’exécution du contrat par le prestataire". Bien que présenté par Actiris comme un contrat relatif à des prestations de recherche et développement, la Cour considère quant à elle qu'il s'agit d'un marché de service public. Une mise en concurrence était dès lors requise . D'autant que l'expertise unique du prestataire n'était pas démontrée dans le contrat, souligne encore le rapport.

Rupture de contrat

Sur le fond, Actiris se défend. Reconnue depuis 25 ans en matière d'innovation, l'ASBL devait lui permettre d'identifier proactivement les évolutions futures du travail et ses impacts sur le marché de l'emploi à l'horizon 2040. "Leur initiative est unique en Belgique et comme il s'agit de recherche et développement, on n'estimait pas qu'il fallait faire un appel d'offres", indique la porte-parole. Un processus visant à repréciser quels sont les actes qui relèvent de la gestion journalière et ceux qui nécessitent l’approbation du comité de gestion est d'ores et déjà amorcé au sein d'Actiris.