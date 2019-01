La Fédération Wallonie-Bruxelles met ses vieux bijoux immobiliers bruxellois en vitrine

Après plus de 20 ans de tergiversations, la Fédération Wallonie-Bruxelles, émanation de l'ex-Communauté française, passe enfin à l'acte concernant la revente de certains de ses actifs immobiliers historiques hérités de l'Etat fédéral lors de la régionalisation. Il s'agit à ce stade encore de ventes par appartement initiées par les ministres de tutelle. La Direction générale des Infrastructures devrait lancer une mise à plat exhaustive du portefeuille existant. Il était temps, tant l'offre actuelle correspond peu aux besoins.

On en parle depuis 20 ans au moins dans les arcanes supérieurs de l’ex-Communauté française, devenue depuis la Fédération Wallonie-Bruxelles sans que rien n’ait vraiment bougé. A cette époque déjà, il était question d’un grand chambardement visant à dégager un maximum des liquidités via une opération de vente et relocation (sale & lease-back) des murs historiques de l’Etat, très à la mode alors pour renflouer les caisses publiques mal en point. La jeune Direction générale des Infrastructures (DGI) – l’équivalent de la Régie des Bâtiments au niveau communautaire– a enfin reçu le feu vert gouvernemental pour pouvoir monnayer quelques premiers bijoux de famille emblématiques. Les prix de départ affichés oscillent entre 4,4 et 8,5 millions d’euros, selon le cas. "Ces murs sont de moins en moins adaptés aux occupants actuels, mais ils ont une réelle valeur de marché pour d’autres", motive Natacha Legrand, en charge du dossier. Mais quand on l’interroge sur la stratégie politique qui motive enfin cette vente de gré à gré de quelques murs publics, bien situés, mais dans un état parfois déplorable, celle-ci renvoie directement aux ministres de tutelle concernés, Marie-Martine Schyns (cdH) et André Flahaut (PS).

Selon la responsable, la DGI n’en serait d’ailleurs qu’au début d’un inventaire exhaustif du parc public qu’elle doit dorénavant tenter de gérer en bon père de famille. "Nous lançons quelques projets concrets sur les dossiers qui sont à l’étude depuis des années déjà. Pour les immeubles de la rue Royale et de la rue de Stassart (porte de Namur, NDLR), des projets de relogement et/ou de centralisation des écoles concernées sont en cours. On espère donc pouvoir finaliser ces deux premières ventes dans les prochains mois. Pour les deux autres bâtiments mis en vente, rue de Namur et avenue Louise, qui hébergent respectivement l’INSAS et un département de L’école supérieure des arts visuels de La Cambre, la revente est conditionnée à la prospection en cours pour reloger de manière plus fonctionnelle les sections académiques concernées. L’immeuble de l’avenue Louise, par exemple, vu sa localisation et ses grands plateaux ouverts, convient davantage à des bureaux qu’à une école", détaille la responsable de la cellule ‘Etude et Projets’.

Rue Royale 150

L’immeuble (rez+5) plus que centenaire (1852) aux façades néo-classiques décrépies qui borde la place du Congrès abrite toujours l’ISIB, l’Institut supérieur industriel de Bruxelles, dont une seconde implantation se trouve à Anderlecht, rue des Goujons. L’idée retenue - et actuellement implémentée par la DGI - est de rassembler les deux antennes actuelles de l’ISIB sur un nouveau site unique. Celui-ci est déjà identifié et en phase de développement sur le campus du Solbosch (ULB), selon les plans de l’architecte Philippe Samyn. "Dans le contrat de revente des murs (7.100 m² de surface totale sur 11 ares, NDLR), nous inclurons une clause permettant à l’ISIB de rester dans la place jusqu’à ce que la nouvelle implantation soit fonctionnelle, sans indemnité financière. La rénovation des façades historiques classées, dessinées par les architectes Poelaert et Cluysenaer, sera également gérée par nous, donc comprise dans le prix négocié avec le futur acheteur. Le dossier de rénovation est imminent", précise Natacha Legrand. Dernier détail d’importance pour les acquéreurs potentiels: l’immeuble se trouve à cheval sur des zones d’équipement d’intérêt collectif ou de service public et d’intérêt culturel, historique et d’embellissement (PRAS).

Vue en plein écran Le bâtiment rue Royale (150-152) est à vendre à partir de 6.500.000 euros. ©Google Image

Rue de Stassart 34

L’ancien site occupé par la section Théâtre du Conservatoire royal de Musique (CRM), avec sa grande salle de spectacle, offre des infrastructures passablement dépassées pour les usages actuels de l’école supérieure des arts. Mais stratégiquement serti entre la chaussée d’Ixelles et la rue du Berger, collé à la Galerie de la Toison d’Or, il présente un potentiel foncier intéressant pour tous les promoteurs immobiliers de la place. Le Conservatoire devrait encore rester deux ans dans ses vieux murs décrépis avant de déménager vers une nouvelle implantation, actuellement dans les cartons de la DGI.

Vue en plein écran L'immeuble rue Stassart à Ixelles. ©Google Image

Rue de Namur 54 / Rue Thérésienne 8

Le dossier de relogement de l’INSAS (Institut supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion), dont les murs (8.500 m²) et le foncier (18 ares) actuels présentent également un réel potentiel pour un projet de promotion immobilière, est moins avancé pour l’instant. Le processus de revente, lancé il y a quelques semaines à peine, sera donc conditionné à celui de prospection, qui ne fait que débuter.

Avenue Louise 427