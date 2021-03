La Région bruxelloise s'arme dans la lutte contre les loyers "abusifs"

En 2022, une commission paritaire locative (CPL) devrait voir le jour en Région bruxelloise. Une ordonnance qui en définit les contours et les missions vient d'être déposée par les partis de la majorité. Elle doit encore recevoir les avis de la section législation du Conseil d'État et du Conseil consultatif du logement.

La CPL sera composée de représentants des bailleurs et des locataires et devra statuer, à la demande d'un locataire, sur la justesse du loyer. "Il s'agit d'un organe de conciliation qui rendra un avis non contraignant pour le propriétaire. Le but est de proposer une conciliation aux deux parties si le loyer est considéré comme injuste", précise la députée bruxelloise Joëlle Maison (DéFI).