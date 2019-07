La Région bruxelloise tient son accord de gouvernement

L'accord est intervenu au terme de plus de deux semaines de négociations intenses et à l'issue d'une phase d'atterrissage quelque peu chahutée en raison de la volonté de l'état-major de l'Open VLD d'imposer la présence du MR en tant que septième partenaire.

Que sait-on de l'accord?

Plusieurs éléments ont déjà filtré, notamment sur la place de la mobilité dans le texte. Ainsi, celui-ci prévoit le développement de la zone basse émission avec la volonté de sortir du diesel en 2030 et de l’essence ensuite. En outre, le plan pluriannuel de la Stib (6,25 milliards d’euros investis d’ici 2028) a été révisé par les négociateurs: certains projets sont simplement confirmés, comme le prolongement des trams 3 et 9 vers le plateau du Heysel d’ici 2021 et la création des nouvelles lignes vers Tour & Taxis et Neder-over-Heembeek d’ici 2024.