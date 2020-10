La Région bruxelloise vise un retour à l'équilibre budgétaire en 2024

Le gouvernement bruxellois est parvenu, ce jeudi, à un accord sur le budget. Enfin plus précisément sur le compte 2020, le budget 2021 et la trajectoire budgétaire pluriannuelle jusqu'en 2024 .

En dehors du demi-milliard d'euros dépensé dans les aides durant la crise, Bruxelles a également perdu 500 millions de revenus. "En effet, la Région a reçu moins de moyens du gouvernement fédéral via la loi de financement. Par ailleurs, la Stib a également connu une baisse significative de ses revenus, et les recettes des droits de succession ont été plus faibles que prévu", précise le libéral.