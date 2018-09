La Silver Tower abritera les agents du service public régional bruxellois

C’est le projet de la " Silver Tower ", située Boulevard Saint-Lazare, qui a été choisi comme étant l’offre la plus concurrentielle et qualitative en vue de rassembler les agents à partir d’octobre 2020 .

La " Silver Tower " est une tour actuellement en construction, à équidistance de la Gare du Nord et de la Place Rogier, qui permettra un accès aisé notamment en transports en commun (train, métro, tram, bus). La " Silver Tower " offrira un espace de travail agréable et de qualité pour les agents de l’administration et pourra accueillir la population de manière optimale.