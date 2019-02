La Stib doit se préparer à rouler sur les rails d'Infrabel, selon plusieurs partis

Ecolo, PS et DéFI plaident pour que la société bruxelloise de transport réfléchisse à l’exploitation du réseau fédéral qui sera ouvert à la concurrence.

L’idée d’un Réseau express bruxellois (REB) exploité par la Stib entre les gares SNCB de la capitale est en train de faire son chemin. Elle se conforte en tout cas dans plusieurs partis où l’on ne croit pas sérieusement que la SNCB a pour ferme intention d’augmenter son offre à l’intérieur des frontières régionales.

"Je n’ai pas de religion, je constate simplement que la SNCB ne fait pas le job." Céline Delforge Députée Ecolo

La libéralisation des chemins de fer pour le transport des personnes à l’échelle nationale est attendue pour 2020 et si un report de cette obligation européenne n’est pas impossible, plus personne ne peut l’empêcher. À terme, n’importe quel opérateur, privé ou public, pourra – sous réserves de contraintes techniques, administratives et financières – faire rouler ses trains sur le réseau belge. La Stib, en tant qu’opérateur public bruxellois, est naturellement bien placée pour lorgner sur le réseau ferré d’Infrabel et de mettre un terme au monopole de la SNCB et augmenter la desserte des 29 gares bruxelloises.

Bellot balaye

Les déclarations de de Meeûs ont toutefois été balayées ce week-end par le ministre fédéral de la Mobilité, qui exerce la tutelle sur la SNCB et Infrabel. "Mettre des trams sur le réseau ferroviaire bruxellois reviendrait à mettre des voitures qui tournent en permanence dans le rond-point sans en sortir, estime François Bellot (MR). Plus aucune voiture ne pourrait donc entrer, circuler et sortir du rond-point. Par conséquent, cela revient à séparer le réseau en trois: un bruxellois, un flamand, un wallon."

En d’autres termes, cette option reviendra à régionaliser le rail, selon lui. A priori, pourtant, rien ne s’oppose à ce qu’un nouvel acteur s’invite sur le réseau pour peu qu’il paye une redevance à Infrabel, "achète du sillon", dit-on dans le jargon ferroviaire lorsque celui-ci sera libéralisé. "Et du sillon, il y en a encore à Bruxelles", assure un fin connaisseur des chemins de fer.

"Il s’agit sans doute d’une réaction rédigée à la va vite sur un coin de table", ironise Céline Delforge (Ecolo), députée bruxelloise au sujet des déclarations de François Bellot. Elle est une des chevilles ouvrières du REB élaboré par Ecolo. "Je n’ai pas de religion, je constate simplement que la SNCB ne fait pas le job, explique-t-elle. Il y a deux solutions pour mettre en œuvre un REB digne de ce nom: permettre à la Stib de le réaliser ou passer un contrat avec la SNCB pour qu’elle roule pour le compte de la Région bruxelloise."

Au PS, on adhère également à l’idée de faire rouler la Stib sur les rails d’Infrabel. "Nous préférons la Stib à un opérateur privé, dit Ridouane Chahid, député PS au Parlement bruxellois. En attendant, il faut que des collaborations soient nouées entre la Stib et la SNCB pour préparer le terrain, mais aussi éviter que la SNCB ne se détourne d’une de ses missions essentielles pour Bruxelles, transporter les navetteurs de Flandre et de Wallonie."

Smet est contre

DéFI, membre de la majorité régionale, se dit également favorable à l’élargissement du réseau Stib. "Il faut d’ailleurs qu’elle s’y prépare dès maintenant", préconise Marc Loewenstein, député régional DéFI. Pour lui, peu importe que ce soit un opérateur public ou privé qui augmente l’offre intrabruxelloise. "Il faut être pragmatique", dit-il.

"Nous reprendrions ainsi une mission qui relève de l’État fédéral. Je préfère que ce dernier continue d’investir dans le réseau ferroviaire en Région bruxelloise. N’oublions pas que beaucoup des lignes évoquées partent vers la périphérie. Nous financerions donc aussi la Flandre." Pascal Smet Ministre bruxellois de la mobilité

Pascal Smet, ministre bruxellois de la Mobilité n’était pas disponible lundi pour commenter les déclarations de Brieuc de Meeûs. Dès 2016, il exprimait toutefois son désaccord. "Financièrement, ce n’est en réalité pas souhaitable, estime-t-il dans une réponse parlementaire de l’époque. Car nous reprendrions ainsi une mission qui relève de l’État fédéral. Je préfère que ce dernier continue d’investir dans le réseau ferroviaire en Région bruxelloise. N’oublions pas que beaucoup des lignes évoquées partent vers la périphérie. Nous financerions donc aussi la Flandre. Ce projet n’est ainsi pas à l’ordre du jour."

Pour DéFI, l’argument financier ne tient pas la route. "L’objectif est d’améliorer l’offre de transport public à Bruxelles, réplique Marc Loewenstein. Il y a différents moyens d’y arriver. Et l’avantage du rail, c’est qu’il existe et qu’il ne faut donc pas investir dans les infrastructures."