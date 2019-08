La Stib renforce plusieurs lignes de bus dont celle vers l’aéroport

La Stib profite de la rentrée pour déployer en partie son plan directeur bus. Sept lignes sont concernées par des changements d’itinéraires.

Une fois le plan directeur bus entièrement mis en œuvre à l’horizon 2021, seules 17 des 50 lignes du réseau tel qu’il existait début 2018 resteront inchangées, pointe la Stib afin de souligner que l’on assiste actuellement à une refonte presque complète du réseau de surface. En cours d’élaboration depuis 2015, le plan bus doit notamment apporter une réponse à la saturation de certaines lignes, améliorer la desserte de quartiers résidentiels ou de zones industrielles peu ou mal desservis et renforcer les dessertes intercommunales.

La réorganisation du réseau va de pair avec l’introduction des nouvelles technologies alternatives aux moteurs diesel classiques. L’achat de 288 bus – parmi lesquels 37 électriques et 251 hybrides – permet de remplacer 120 engins et d’étendre la flotte de 168 bus. La mise en œuvre du plan bus nécessite pas moins de 350 projets d’aménagements en Région bruxelloise comprenant aussi bien la création de nouveaux arrêts et terminus que l’adaptation de voiries. C’est d’ailleurs pour cette raison que le déploiement s’effectue en deux temps, une première phase en septembre suivie d’une seconde en novembre prochain.

La ligne de bus vers l’aéroport renforcée

350 Selon la Stib, la mise en œuvre complète du plan bus nécessite au total 350 chauffeurs supplémentaires.

Chaque rentrée apporte son lot de fréquences renforcées et d’heures de pointe élargies, mais cette fois-ci les changements sont plus drastiques. Dès ce samedi, la ligne 64 reliant désormais la Porte de Namur à la gare de Bordet au lieu de Machelen sera intégralement exploitée à l’aide de bus électriques articulés, avec un gain de places offertes estimé à 30% en heures de pointe. Les mêmes véhicules rouleront également sur la ligne 46 reliant l’ouest de la région (Moortebeek) à l’hypercentre (Bourse- De Brouckère) qui sera prolongée jusqu’au nouveau terminus baptisé Glibert dans le Quartier Nord.

Des renforts sont prévus sur la ligne 12 qui relie aujourd’hui la gare du Luxembourg à Brussels Airport. En plus d’être exploitée tous les jours de la semaine et toute la journée, celle-ci sera prolongée jusqu’à la station Trône permettant une correspondance avec les lignes de métro 2 et 6. Enfin, les bus 21, 45, 65 et 80 circulant principalement dans le nord-est de Bruxelles verront également leur itinéraire modifié à partir de ce 31 août.

Tour & Taxis mieux desservi en novembre

Le prochain lot de modifications est ensuite attendu pour le mois de novembre. Après une première extension dans le Quartier Nord, le bus 46 poursuivra sa route jusqu’au site mal desservi en transports publics de Tour & Taxis. Sept lignes de bus circulant essentiellement dans le nord-ouest seront réorganisées tandis que la nouvelle ligne 56 desservant plusieurs quartiers schaerbeekois entre l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek et la place Schuman entrera en service.

La mise en œuvre du plan bus remonte à la mi-2018 avec la création de la courte ligne 33.

La mise en œuvre du plan bus remonte à la mi-2018 avec la création de la courte ligne 33: des citybus entièrement électriques relient le haut et le bas de la ville en passant par des pôles touristiques et commerciaux (Louise, Sablon, Dansaert, Grand-Place…). Depuis lors, plusieurs lignes ont été réorganisées ou prolongées. Exploitée en partie par des bus électriques, la nouvelle ligne 37 reliant différents quartiers ucclois à la place Albert (Forest), a été inaugurée en mai dernier. Après les deux grandes phases de déploiement en septembre et en novembre, le plan bus sera encore progressivement mis en œuvre en 2020 et 2021.

Six nouvelles lignes au total d’ici 2020

Au total, une trentaine de lignes auront alors été modifiées au niveau de leur tracé; trois lignes auront été supprimées dont deux remplacées par d’autres lignes; six nouvelles lignes seront exploitées par des bus articulés. Sans oublier les six nouvelles lignes de bus qui auront vu le jour avec le nouveau plan bus. Outre les lignes 33, 37 et 56 mentionnées plus haut, trois nouvelles lignes doivent, en effet, encore être mises en service en 2020.

