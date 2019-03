La Stib s'ouvre aux cartes bancaires sans contact

Une phase pilote sera lancée début 2020 afin de permettre aux touristes et aux voyageurs occasionnels d'emprunter les transports en commun bruxellois sans devoir acheter un titre de transport. Les cartes bancaires NFC serviront de ticket.

De plus en plus de cartes bancaires disposent de la NFC, une technologie de communication radio qui permet de réaliser des paiements jusqu'à 25 euros sans contact et sans devoir introduire de code PIN.