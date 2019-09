La Stib veut desservir l'hôpital Brugmann avec ses navettes autonomes

De très bons retours

Le premier bilan de cette expérience dressé par la Stib est positif. Selon des comptages provisoires réalisés fin août, un total de 1.108 km ont été parcourus en conduite autonome avec des voyageurs à bord, sans qu’ aucun accident ni incident n’ait été relevé. Les retours recueillis par le personnel chargé d’accompagner les usagers et de récolter leurs avis étaient aussi positifs: les raisons principales évoquées pour participer au test des navettes autonomes sont la curiosité et l’envie de découverte. Il ressort des coups de sonde que 93% des voyageurs ont donné un avis favorable sur la navette, dont 32% un avis très favorable.

Déterminée à ne pas rester à quai pour voir le train des nouvelles technologies défiler sous son nez, la Stib poursuivra des tests du genre, avec une complexité croissante. Le prochain rendez-vous est déjà fixé après les vacances de Toussaint sur le site de Solvay à Neder-over-Heembeek . Ce site de 22 hectares permettra de tester les navettes dans un environnement contrôlé où l’on ne trouvera pas uniquement des piétons et des cyclistes, comme c’est le cas dans le parc de la Woluwe, mais également des voitures, de vrais carrefours et des zones de stationnement.

Le tout en passant d’une vitesse de 10 km/h à 15 km/h. "Il s’agit à la fois d’un site industriel et d’un campus avec de multiples bâtiments pour les 1.300 travailleurs, des parkings, une crèche, un restaurant d’entreprise… Le parcours des navettes sera adapté en fonction des chantiers en cours sur le site mais aussi des différents besoins au cours de la journée. Desservie le matin et le soir, la crèche ne le sera pas forcément à midi, par exemple, explique la porte-parole de la Stib, Françoise Ledune. Nous voudrions aussi profiter de cette opportunité pour tester la navette autonome à la demande. Par exemple, l’accueil pourrait demander à la navette de venir chercher un visiteur et de l’amener à un point spécifique, sans arrêts intermédiaires et en choisissant le tracé le plus direct. Cette flexibilité dans le parcours sera la différence principale avec le test de Woluwe, où les tracés et les arrêts étaient fixes."