La Villa Lorraine et le B19 vont en justice contre la fermeture du bois de la Cambre

La fermeture du bois de la Cambre, décidée par la Ville de Bruxelles, braque les commerçants de la zone concernée. Ils se joignent au référé en cours.

Il était dit quelque part que la fermeture du bois de la Cambre, décidée par la Ville de Bruxelles, ferait couler de l'encre. Beaucoup d'encre. Récemment, on apprenait que la commune d'Uccle avait décidé d'introduire une action en référé devant le tribunal de première instance contre cette décision de fermeture du bois de la Cambre. Vendredi matin, lors de l'introduction de l'affaire, on a appris que le restaurant La Villa Lorraine, le traiteur de la Villa Lorraine - situé chaussée de Waterloo -, le cercle d'affaires B19 et son voisin, le centre sportif David Lloyd, ont décidé de faire intervention volontaire dans cette action, aux côtés de la commune d'Uccle.

D'autres commerçants de la chaussée de Waterloo et des riverains de la zone concernée ont décidé d'en faire de même. On y trouve notamment la créatrice du groupe Facebook "Contre la fermeture du bois de la Cambre" qui, à ce stade, compte plus de 10.000 membres.

Manque de concertation

A cause de la fermeture du bois, la chaussée de Waterloo est tout le temps embouteillée, nous a expliqué Tatiana Litvine, manager à la Villa Lorraine. La famille Litvine exploite le traiteur de la Villa Lorraine le long de la chaussée de Waterloo et la Villa Lorraine, actuellement en rénovation, en bordure du bois de la Cambre. "A titre de comparaison, je peux vous dire que quand le bois est fermé pour intempérie, le restaurant n'est pas rempli à 50%, on enregistre annulation sur annulation", nous a-t-elle précisé.

Même son de cloche du côté du B19, où fidèle à son habitude, John-Alexander Bogaerts ne pratique pas la langue de bois. "Je ne voulais pas en faire partie, je trouvais que les bourgeois du sud de Bruxelles devaient assumer pour qui ils ont voté", entame le boss du B19, avant de préciser qu'en "pleine période de Covid, ce n'était pas intelligent d'avoir procédé de la sorte sans concertation".

"On s'est servi d'une situation de crise pour prendre des mesures sans concertation." Stéphane Rutté Patron de David Lloyd Belgique

L'absence de concertation, c'est également ce que regrette Stéphane Rutté, le patron de David Lloyd Belgique. "Pour nous, la fermeture du bois est une catastrophe, on le sent dans les chiffres. Tout cela met notre entreprise en difficulté. On s'est servi d'une situation de crise pour prendre des mesures sans concertation", dit-il.