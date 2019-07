La Ville de Bruxelles et l'ULB érigent un 'canceropôle"

La création du Grand hôpital universitaire bruxellois fait l'objet d'un accord des autorités politiques et académiques. Quel est le but de ce "canceropôle"?

Rappelons qu'une étude établit qu’en cas de cancer de l’œsophage ou du pancréas, la survie à cinq ans après intervention chirurgicale est considérablement plus élevée dans les hôpitaux rompus en la matière, c’est-à-dire pratiquant au moins vingt opérations du genre par an. Or seul un patient sur trois pousse la porte de ces institutions, les autres plaçant leur sort entre des mains plus inexpérimentées. D'où l'intérêt d'un réel "canceropôle", comme on en parle depuis longtemps.

Par ailleurs, en Wallonie et à Bruxelles un hôpital sur deux est dans le rouge. Les marges bénéficiaires sont sous forte pression, comme l'avait démontré notre enquête (à lire ici).

Autre gros souci des hôpitaux, la surcharge de travail du personnel. Les blouses blanches mènent d'ailleurs régulièrement des actions pour dénoncer leurs problèmes.

Dans ce contexte compliqué, l'ULB et la Ville de Bruxelles ont décidé de regrouper leurs hôpitaux Erasme et CHUB (Saint-Pierre, Brugmann, Bordet et l'hôpital des enfants), selon Le Soir. La création de ce Grand hôpital universitaire bruxellois (GHUB, nom provisoire) fait l'objet d'un accord des autorités politiques et académiques, qui espèrent le concrétiser au 1er janvier prochain. Il ne manque plus que la signature des conseils médicaux au bas du contrat. Le bâtiment est en cours de construction, à Anderlecht, et devrait être livré dans un an et demi.