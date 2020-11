La Ville de Bruxelles lance un chèque consommation pour soutenir le commerce local

"L'objectif de cette action est d'encourager nos concitoyens à consommer local et soutenir les commerces de proximité qui font leur maximum pour nous satisfaire malgré la crise sanitaire. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, c'est donc l'occasion de montrer de la solidarité aux commerçants et artisans locaux", explique dans un communiqué l'échevin du Commerce de la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain, à l'origine de l'initiative.

Les commerçants intéressés sont invités à s'inscrire via le site internet www.commercelocal.brussels. Une campagne de communication sera en outre lancée à l'adresse des commerçants bruxellois pour les informer de l'initiative.

Les consommateurs pourront, quant à eux, acheter, via le même site internet, des chèques-commerces par tranche de 25 euros. Pour chaque bon acheté, le client obtiendra une majoration de 20% prise en charge par la Ville de Bruxelles et reversée au commerçan